السبت 02-04-2022
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السبت، 02-04-2022 06:35 ص

طالبة تسمّم 7 أشخاص في جامعة ألمانية بسبب اضطهادها

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الوكيل الإخباري - اعتقلت السلطات الألمانية طالبة بشبهة تسميم سبعة أشخاص في الجامعة خلال شهر أغسطس الماضي. واعتقلت السلطات المرأة التي تبلغ من العمر 37 عاما أول أمس الخميس وهي تعاني من مشاكل نفسية، وفق ما أكد ذلك محققون ألمان لـ "يورونيوز".

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وفي بيان مشترك، قالت الشرطة الألمانية ومكتب الادعاء العام في دارمشتاد، إن المدعى عليها ليست مسؤولة على أفعالها، بسبب مرضها العقلي. وتم الاحتفاظ بالطالبة وهي من ماينز في مؤسسة للطب النفسي، دون أن تعلق على التهم الموجه إليها.


وكانت الطالبة تدرس المواد العلمية في الجامعة التقنية في دارمشتاد غربي ألمانيا منذ سنة 2017. وخلف حادث التسمم إصابة سبعة أشخاص بمشاكل صحية حادة سنة 2021.


ويوجد أحد الضحايا وهو طالب يبلغ من العمر 30 سنة في حالة صحية حرجة، وهو بين الحياة والموت. وتتهم الطالبة بوضع مواد مضرة في الغذاء والشرب وسط مركب جامعي.


وقد وجد المحققون أنه ربما تكون المرأة دخلت الحرم الجامعي قبل ليلة من واقعة التسمم، وتقول السلطات إن الطالبة كانت تشعر بأن الموظفين المعنيين بالحادث كانوا يضطهدونها. ولم تتم الإشارة إلى نوعية السم المشتبه باستعماله.

 

البيان


 




 

 


 

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