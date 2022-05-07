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السبت، 07-05-2022 10:30 ص

طرح أكبر ألماسة للبيع بالمزاد العلني في جنيف

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الوكيل الإخباري - تُطرح أكبر ألماسة بيضاء للبيع بالمزاد العلني في جنيف الأسبوع المقبل، ضمن عملية بيع تنفذها دار كريستيز وتضم حجرين كريمين يزن كل منهما أكثر من 200 قيراط.

وقالت دار كريستيز إن الألماسة التي اشتهرت باسم «الصخرة»، وهي على شكل كمثرى وفي حجم كرة الغولف تقريباً، تزن 228.31 قيراطاً، ومن المتوقع أن تباع بنحو 30 مليون دولار.

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وقال ماكس فوسيت، مدير قسم المجوهرات بدار كريستيز في جنيف: "غالباً مع هذه الأحجار الكبيرة، يتم التضحية ببعض من الشكل من أجل الحفاظ على الوزن".


وأضاف أن هذه الألماسة على "شكل كمثرى متناسق تماماً، وهي أحد أندر الأحجار الكريمة التي تُطرح في مزاد على الإطلاق".


والألماسة «الصخرة» تم استخراجها وصقلها في جنوب أفريقيا. وكان الرقم القياسي السابق في مزاد لألماسة بيضاء هو جوهرة تزن 163.41 قيراطاً بيعت في عام 2017.

 

 

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