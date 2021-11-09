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الثلاثاء، 09-11-2021 10:50 م

طرزان اسكتلندا.. رجل يهجر عائلته ويعيش بمفرده في الغابة 40 عاما

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الوكيل الإخباري-على غرار أسطورة "طرزان"، رجل عاش لسنوات طويلة بمفرده في الغابة، أقام رجل بمفرده في كوخ في غابة نائية لمدة تزيد عن 40 عاما، بعد أن قرر ألا يعيش أبدًا وفقًا لشروط أي شخص من عائلته أو أقاربه أو أصدقائه.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قرر الرجل الذي يدعى كين ناسك الانعزال بمفرده ليعيش حياته بشروطه، وعمره الآن 74 عاما قضى منها أربعة عقود في المرتفعات الاسكتلندية بدون كهرباء أو غاز أو مياه جارية، معتمداً على حطب نار لإبقائه دافئًا.  

يعيش المسن في كوخ خشبي بناه بنفسه على ضفاف بحيرة لوخ تريج، في لوتشابر، حيث يأتي مصدر طعامه الرئيسي من صيد الأسماك.
كين، المولود في ديربيشاير، يبحث أيضًا عن التوت ويزرع الخضروات الخاصة به، وحتى الآن يقطع حطب الوقود الخاص به ويغسل ملابسه في حمام قديم بالخارج.

ولكن بعد إصابته بسكتة دماغية، يعاني الآن من عدم وضوح الرؤية وفقدان الذاكرة، مما يعني أنه اضطر إلى قبول المساعدة من الغرباء، ويقول كين في برنامج (بي بي سي اسكتلندا): "إنها حياة جميلة.. الجميع يتمنى أن يتمكنوا من فعل ذلك ولكن لا أحد يفعل ذلك على الإطلاق".

ومن المقرر تحويل قصة حياته لفيلم وثائقي، وعلى مدار العامين الماضيين ، كانت المخرجة ليزي ماكنزي تسجل فيلم كين في فيلمها الوثائقي.

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صدى البلد

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