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السبت، 07-08-2021 10:33 ص

طرق لتجعلي طفلك يحترمك

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الوكيل الإخباري - تعليم الطفل احترامك دون أن تضغطي عليه، مهمة ضرورية، وصعبة أيضاً، ولكن الطرق التالية يمكن أن تساعدك لتجعلي طفلك يحترمك.

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1- احترمي طفلك
الأم التي تحترم طفلها، غالباً ما يحترمها طفلها في المقابل، فالاحترام هو الأسلوب الذي تعوّد الطفل عليه منذ نعومة أظافره.
واحترام طفلك لا يعني أن يعاملك بندية، فالمدير مثلاً يمكن أن يتعامل مع الموظفين باحترام، مع الاحتفاظ بمكانة كل منهم، لذلك احرصي على أن تحترمي طفلك، وابتعدي عن السخرية منه أو التعامل الذي يشعره بعدم الاحترام.


2- احترمي والده
العلاقة بين الوالدين تحدد الخطوط العريضة للتعامل بين أفراد الأسرة، فإذا كانت العلاقة تتسم بالاحترام، تأكدي من أن الاحترام سيكون نهج التعامل بين جميع أفراد الأسرة، وهذا يشمل تعامل طفلك معكِ.


3- اقضي وقتاً أطول في تعليم طفلك بالحب أكثر من تقييده بالقواعد
الطفل الذي يتعلم العلاقة بين الحب والانضباط، يمكن أن يتقبل عواقب سلوكياته بسهولة أكبر من الذي تتحكم به القواعد الصارمة فقط، وبالتالي فإن تعليم طفلك بالحب، يضمن استمرار الاحترام بينكما حتى في أوقات العقاب.


4- تمسكي بالأخلاق الحميدة
الأطفال مراقبون بارعون، كما أنهم يجيدون محاكاة كل ما يتلقطونه من سلوكيات، لذا فإن رؤية طفلك لكِ وأنتِ تعيشين بنزاهة وتتمتعين بأخلاق حميدة، ينمي في قلبه الاحترام والتقدير تجاهك، فأنتِ قدوته الحسنة.


5- لا تتساهلي في القواعد
أن تضعين قواعد ثم تستسلمين وتتراجعين عنها مع أول ضغط من طفلك، فإن هذا بمثابة دعوة لطفلك بعدم احترامك، لذلك تمسكي بتطبيق القواعد المتفق عليها مع طفلك.


6- لا تنزلقي لمستوى الطفل
الطفل سيظل طفلاً، قد تنتابه نوبة غضب، ويتصرف بطريقة تفتقر إلى الاحترام، في هذه الحالة عليكِ التحلي بالصبر وضبط انفعالاتك، لا تنزلقي لمستواه الطفولي وتبدئي بالصراخ، ولكن تحدثي معه بهدوء عن الأسلوب الذي يجب أن يتعامل به معكِ، وأن يدخل إلى غرفته لحين استعادة هدوئه، ومن ثم يستطيع أن يتعامل معكِ بمستوى مقبول من الاحترام.

 

المصدر - نواعم 

 




 

 


 

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