طرق لتشجيع طفلك على فعل شيء لا يريد القيام به

الوكيل الإخباري - أحياناً يرفض الطفل فعل شيء ضروري، مثل أداء الواجب المدرسي، أو أخذ التطعيم، أو الذهاب إلى طبيب الأسنان، أو تناول الدواء، وغيرها من الأمور المهمة التي قد يرفض الطفل القيام بها، ولكن تعليم الطفل المثابرة، واختيار الأفضل حتى لو على حساب الراحة، من أهم المهارات الحياتية التي يجب تعليمها له.

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طرق لتشجيع طفلك وحثه على فعل شيء لا يريد القيام به :

1- قدّمي لطفلك مكافأة مغرية

على الرغم من أنه ليس الحل الأكثر صحة، من الأفضل المقارنة بالأضرار التي يمكن أن تحدث بسبب امتناع طفلك عن القيام بأمر مهم لمصلحته، لذا لا بأس بوعده بمكافأة مغرية مثل الذهاب في نزهة، إذا قاوم رغبته وأدّى المهمة المطلوبة منه.



2- امدحي صفات طفلك التي تساعده

ألقي الضوء على صفات طفلك ونقاط قوته التي يمكن أن تساعده على تخطي خوفه أو رفضه، مثل الإشارة إلى شجاعته أو مثابرته وقوة إرادته، وذكريه بمواقف سابقة أظهر فيها مهاراته تلك.



3- اطلبي المساعدة من أحد المقربين

الطفل يميل إلى الاستماع لاقتراحات البالغين ممن يثق بهم، لذا استدعي أحد الأشخاص المقربين، مثل الجد أو الجدة أو المعلم أو أحد أصدقائك، واطلبي منه المساعدة على تشجيع طفلك للقيام بما في مصلحته.



4- ألقي الضوء على الشخصيات التي واجهت نفس المشكلة

تحدثي مع طفلك عن شخصية من شخصياته المفضلة سواء في الأفلام أو الكتب أو حتى شخصية حقيقية، وألقي الضوء على تجربة لهذه الشخصية، مشابهة لتجربته، وكيف تصرفت وتجاوزت مخاوفها، ربما يحصل طفلك على الإلهام من هذه الشخصية.



5- اطلبي نصيحة متخصص

إذا كان طفلك يرفض جميع المحاولات لتشجيعه على القيام بأمر ضروري لا يمكن تأجيله أو إلغاؤه، مثل تناول الدواء أو الذهاب إلى المختبر لإجراء فحوصات، هنا لا بد من اللجوء إلى شخص متخصص لأخذ نصيحته ومساعدة طفلك على تخطي خوفه، وحثه على القيام بما يجب عليه فعله.

المصدر - نواعم