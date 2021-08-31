الثلاثاء 31-08-2021
الوكيل الاخباري

6406079 جرعة لقاح ضد كورونا أعطيت بالاردن

التربية تكشف شروط تحويل التعليم عن بعد في المدارس

تراجع مستوى تأييد بايدن لـ48%

التربية: الدوام سيكون للصفوف الفردية غدا

الحكومة: 2022 عام الحصاد المائي في الأردن

13 وفاة و 867 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

الفراية: وثيقة ضبط للجلوة العشائرية

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

مطالب بإعادة تأهيل وتعبيد طريق وادي شعيب

لجنة حريات الأعيان تبحث سُبل الحد من الجلوة العشائرية

الثلاثاء، 31-08-2021 03:50 م

طرق لتشجيع طفلك المتعثر

mother-2-146


الوكيل الإخباري - كل طفل يختلف في مهاراته وقدراته عن الآخرين، قد يتميز طفلك في شيء، ولكنه يتعثر في شيء آخر ويكافح من أجل تجاوز معاناته أو على الأقل التخفيف منها إذا كان طفلك متعثراً في الدراسة أو القراءة أو الرياضة أو تكوين صداقات.

اضافة اعلان

 

5 طرق لتشجيعه ومساعدته على استكمال كفاحه وتحقيق أفضل نتائج :

1- امدحي الخطوات والانتصارات الصغيرة
بالنسبة إلى الطفل المتعثر، فلا يجب معاملته باعتبار أنكِ تنتظرين منه تحسين نتائجه باستمرار، فهو يبذل مجهوداً مضاعفاً عن أقرانه ليحصل على نتائج متوسطة، لذا ركزي على مجهوده بنحو إيجابي، وامدحي انتصاراته مهما كانت صغيرة، وحفزيه بالإشارة إلى الخطوات التي يخطوها بمجهوده.

2- الثناء على مجهوده
إذا بذل طفلك مجهوداً كبيراً ولكن لم يحقق أي نجاح، فلا تتركيه فريسة للإحباط والشعور بالفشل، هو حاول بالفعل وبذل أقصى جهده، لذا امدحي جهوده، وأظهري شعورك بالفخر لمحاولاته والجهود التي بذلها، بغض النظر عن النتيجة.

3- ابحثي عن البدائل
قد يكون الطريق الذي يسلكه طفلك غير مناسب له، وعليكِ البحث عن طريق بديل، مثلاً قد يحب طفلك رياضة ما، ولكنه لا يحقق فيها تقدماً، ربما تكون المشكلة في مكان التدريب او أسلوب التدريب، عليكِ البحث عن طريق بديل يساعد طفلك في تحقيق هدفه.

4- أحبي طفلك كما هو
تأكدي من إظهار حبك لطفلك، وأن يشعر أنكِ تحبينه كما هو، فقط لأنه ابنك، حتى إن لم يمتلك موهبة، أو يتميز في شيء ما.. وتأكدي من أن طفلك سوف يكون متميزاً بحبك له، وضحكته الرقيقة، وقلبه الممتلئ بالحب، وشخصيته السوية.

5- استمعي لطفلك واجعليه يشعر بالراحة
كوني مستعدة للاستماع إلى طفلك وهو يتحدث عن خيبة أمله وأوجاعه، احتضنيه، ابقي بالقرب منه، أخبريه أنكِ تحبينه، وأنكِ فخورة به، ثم حاولي فعل شيء يسعده ويمتص طاقته السلبية.

 

المصدر - نواعم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
medium_2021-08-30-807f5ca7e4

ناسا ترسل نمل على متن مركبة إلى الفضاء

290814_2200-732x549

علماء كوريون يبتكرون تقنية ثورية تستطيع تحلية مياه البحر خلال دقائق

20190608085502552

محمية شياوهيشان البيت الطبيعي للنباتات البرية النادرة في الصين - صور

613

مصريون يكتشفون كنوزا ثمينة والأمن يحبط تهريبها - صورة

uA4S7

عليكم أن تؤمنوا بالحظ كي تكونوا محظوظين

لماذا-يطفو-رواد-الفضاء

رواد الفضاء يحيون حفلة بيتزا عائمة - فيديو

أخبار متعلقة
2021818192313886Z4

الطعام يذهب إلى رئتيه بدلاً من معدته.. طفل يعاني من حالة نادرة في إحدى الدول

mother-6-62

سلوكيات الطفل المزعجة تتحول إلى سلوكيات إيجابية فيما بعد