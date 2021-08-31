طرق لتشجيع طفلك المتعثر

الوكيل الإخباري - كل طفل يختلف في مهاراته وقدراته عن الآخرين، قد يتميز طفلك في شيء، ولكنه يتعثر في شيء آخر ويكافح من أجل تجاوز معاناته أو على الأقل التخفيف منها إذا كان طفلك متعثراً في الدراسة أو القراءة أو الرياضة أو تكوين صداقات.

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5 طرق لتشجيعه ومساعدته على استكمال كفاحه وتحقيق أفضل نتائج :



1- امدحي الخطوات والانتصارات الصغيرة

بالنسبة إلى الطفل المتعثر، فلا يجب معاملته باعتبار أنكِ تنتظرين منه تحسين نتائجه باستمرار، فهو يبذل مجهوداً مضاعفاً عن أقرانه ليحصل على نتائج متوسطة، لذا ركزي على مجهوده بنحو إيجابي، وامدحي انتصاراته مهما كانت صغيرة، وحفزيه بالإشارة إلى الخطوات التي يخطوها بمجهوده.



2- الثناء على مجهوده

إذا بذل طفلك مجهوداً كبيراً ولكن لم يحقق أي نجاح، فلا تتركيه فريسة للإحباط والشعور بالفشل، هو حاول بالفعل وبذل أقصى جهده، لذا امدحي جهوده، وأظهري شعورك بالفخر لمحاولاته والجهود التي بذلها، بغض النظر عن النتيجة.



3- ابحثي عن البدائل

قد يكون الطريق الذي يسلكه طفلك غير مناسب له، وعليكِ البحث عن طريق بديل، مثلاً قد يحب طفلك رياضة ما، ولكنه لا يحقق فيها تقدماً، ربما تكون المشكلة في مكان التدريب او أسلوب التدريب، عليكِ البحث عن طريق بديل يساعد طفلك في تحقيق هدفه.



4- أحبي طفلك كما هو

تأكدي من إظهار حبك لطفلك، وأن يشعر أنكِ تحبينه كما هو، فقط لأنه ابنك، حتى إن لم يمتلك موهبة، أو يتميز في شيء ما.. وتأكدي من أن طفلك سوف يكون متميزاً بحبك له، وضحكته الرقيقة، وقلبه الممتلئ بالحب، وشخصيته السوية.



5- استمعي لطفلك واجعليه يشعر بالراحة

كوني مستعدة للاستماع إلى طفلك وهو يتحدث عن خيبة أمله وأوجاعه، احتضنيه، ابقي بالقرب منه، أخبريه أنكِ تحبينه، وأنكِ فخورة به، ثم حاولي فعل شيء يسعده ويمتص طاقته السلبية.

المصدر - نواعم