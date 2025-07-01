بعد 72 ساعة.. لحظة العثور على جثمان الطفلة مريم التونسية في البحر (فيديو)

الوكيل الإخباري- عاشت تونس لحظات حزن مؤلمة بعد غرق الطفلة مريم، البالغة من العمر 3 سنوات، على شاطئ مدينة قليبية، حيث فقدت أثناء لعبها قرب الماء وسط أمواج عاتية ورياح قوية، رغم محاولات عائلتها المستميتة لإنقاذها.

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ورغم تمسك الأسرة بالأمل لثلاثة أيام، أكّد الحرس البحري التونسي مساء الاثنين العثور على جثمان الطفلة في عرض البحر بمنطقة بني خيار، التي تبعد نحو 20 كم عن موقع الحادث.



وأفاد عم الطفلة أن مريم كانت مربوطة بخيط في خصر والدتها لحمايتها، لكن قوة الرياح فصلتها فجأة، وغرقت خلال لحظات مأساوية. والدها حاول إنقاذها وغامر بحياته، وكاد أن يغرق هو الآخر.



وشارك الحرس البحري، الحماية المدنية، والجيش في عملية البحث، فيما تحولت القصة إلى قضية رأي عام أثارت موجة تعاطف كبيرة على منصات التواصل، وأحيت النقاش حول سلامة الأطفال على الشواطئ وظروف الطقس غير المتوقعة.