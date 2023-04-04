طريقان في المملكة المتحدة بين الأخطر عالميا

الوكيل الإخباري - صُنف طريقان في المملكة المتحدة ضمن قائمة الطرق العشرة الأولى الأخطر في العالم، وفق بحث أجراه موقع متخصص بمقارنة تأجير السيارات، هذا في حين احتل طريق «سكيبرز كانيون» في نيوزيلندا، وهو طريق يبلغ طوله 16.5 ميلاً تم إنشاؤه بوساطة عمال المناجم في سنة 1890، المركز الأول، بفضل منعطفاته الملتوية وعلو ارتفاعاته.

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وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن الطريق بين مانشستر وشيفيلد، المعروف باسم «سنايك باس» أي «ممر الثعبان»، جاء في المركز السابع في العالم وفقاً للبحث.



وكان قد تم افتتاح هذا الامتداد المتعرج «المعروف بـ«إيه 57» بطول 26 ميلاً على ارتفاع 1680 قدماً فوق مستوى سطح البحر في سنة 1821 ويشتهر بمنعطفاته وقممه العمياء. ويتم إغلاقه مدة 70 يوماً في السنة في المتوسط بسبب سوء الأحوال الجوية، وقد شهد 137 حادثاً بين سنتي 2014 و2018.



وتقدم هذا الأخير على طريق «بيلاتشا نا با» في المرتفعات الأسكتلندية والمعروف باسم «كوع الشيطان»، و«ساني باس» في جنوب أفريقيا الذي يمكن اجتيازه فقط عبر استخدام سيارة دفع رباعي.

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