الوكيل الإخباري - قد لا يكون من المهم فحص فلتر الهواء وتعييره بإنتظام ولكنه ظروري للحفاظ على أداء السيارة حيث يمنع الجزئيات الصغيرة من دخول المحرك أو التسبب في أضرار كبيرة.

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استبدال فلتر الهواء التالف أو القديم يؤدي الى زيادة كفاءة الوقود وتحسين التسارع وذلك بالاعتماد على طراز السيارة فعند إدراكك لذلك عليك استبدال الفلاتر بإنتظام حيث يلعب فلتر الهواء دور كبير في الحفاظ على محرك السيارة .



يمنع الفلتر التالف من تدفق كمية الهواء الى محرك السيارة وهذا يجعله يعمل بجهد أكبر واستخدام وقود أكثر .

نظرًا لأن محركك يحتاج إلى أكثر من 10000 لتر من الأكسجين لحرق كل لتر من الوقود، فمن المهم عدم تقييد تدفق الهواء هذا كذلك يؤدي الفلتر المتسخ إلى تغيير توازن الهواء والوقود في سيارتك.



ويمكن أن يؤدي عدم التوازن هذا إلى تلويث شمعات الإشعال، مما يتسبب في خلل في عمل المحرك إن عدم التوازن له تأثير مباشر على إنبعاثات عوادم سيارتك، مما يساهم في تلوث البيئة المحيطة بك، وحتى إلى إضاءة مؤشر المحرك في لوحة العدادات في بعض الحالات.

يجب استبدال فلتر الهواء للحفاظ على أعلى أداء ممكن لسيارتك. ويوصى باستبدال فلتر الهواء على الأقل كل 20000 كلم.

ويجب تقليل هذا الفاصل الزمني إذا كنت تقود سيارتك في كثير من الأحيان في ظروف رملية أو في مناطق ذات غبار كثيف ومن الأفضل التحقق من جدول الصيانة المقدم من الشركة المصنعة لسيارتك لمعرفة جدول الإستبدال المناسب.

طريقة تنظيف فلتر هواء السيارة :

1- تحديد موقع فلتر الهواء: بعد فتح الغطاء الأمامي "غطاء المحرك"، ستجد فلتر الهواء في أعلى أو جانب المحرك، وإذا لم تتمكن من العثور عليه، فيمكنك البحث عنه في دليل سيارتك، أو البحث عبر الإنترنت أو من خلال موقع يوتيوب، أو يمكنك أن تطلب من الميكانيكي أو المتخصص أن يدلك عليه.

2 - إزالة فلتر الهواء: توجد فلاتر الهواء عادةً في صندوق بلاستيكي أو معدني، والتي ستحتاج إلى فتحها قبل أن تتمكن من إزالة الفلتر، وعادة ما يفتح غطاء الفلتر بسهولة باستخدام الأيدي، أما في بعض السيارات القديمة فقد تحتاج إلى عدة بسيطة لإزالته.

3 - تنظيف فلتر الهواء بالمكنسة الكهربائية: ما عليك إلا أن توصل المكنسة بالكهرباء وتنظف صندوق الفلتر أولًا، ثم نظف جانبي الفلتر بالمكنسة لمدة دقيقتين، مع التأكد من تنظيف كل الأوساخ والفضلات المرئية، وعند الانتهاء، أمسك بالفلتر وضعه تحت ضوء ساطع، لمشاهدة الأماكن التي لا تزال تحتوي على أوساخ.

4 - تنظيف فلتر الهواء بالماء: إذا كان فلتر الهواء في سيارتك متسخًا للغاية، فيمكنك تنظيفه بالماء، وما عليك فعله هو ملء دلو نظيف بالماء، ثم أضف إليه كمية صغيرة من مسحوق الغسيل، ثم اغمر الفلتر في الماء ودوره باستخدام يديك لتخرج منه الأوساخ، بعدها أخرج الفلتر من الماء وضعه على منشفة نظيفة واتركه حتى يجف تمامًا.

المصدر - الشبكة العربية للأنباء





