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الخميس، 20-04-2023 09:32 ص

عامل بيتزا يتحول لبطل ويساعد في القبض على لص هارب في أمريكا - فيديو

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الوكيل الإخباري - أثار عامل توصيل بيتزا إعجاب مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أظهر مقطعا مصورا جهوده في مساعدة الشرطة الأمريكية للقبض على أحد المطلوبين.

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وجرت الواقعة المثيرة يوم الأحد الماضي في إحدى ضواحي مدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا عندما كان أحد عمال مطعم "كوكز بيزا" يقوم بتوصيل طلبية بيتزا إلى زبون.

 

 

ويظهر في المقطع المصور، العامل الذي يدعى، تايلر موريل، وهو يقف أمام أحد المنازل بانتظار أن يسلم طلبية بيتزا، وفي تلك الأثناء لاحظ عناصر الشرطة وهي تطارد أحد المطلوبين الذي كان يقود سيارة مسروقة.


ولكن ذلك المطلوب اصطدمت سيارته على ما يبدو بأحد الأرصفة بعد أن فقد السيطرة عليها ليهرع ويتابع عملية هروبه جريا على الأقدام.


وهنا استطاع موريل  أن يعرقل المطلوب الأمني بواسطة قدمه دون حتى أن يوقع علبة البيتزا التي كان يحملها بين يديه. وقد أدت تلك العرقلة إلى وقوع المشتبه به أرضا مما ساعد عناصر الشرطة على إلقاء عليه بسرعة وبسهولة.

 

 

روسيا اليوم

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