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السبت، 11-11-2023 08:25 ص

عثر على رسالة في زجاجة على الشاطئ رُميت في البحر قبل 26 عاما بالمحيط الاطلسي

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الوكيل الإخباري - عثر رجل فرنسي على رسالة في زجاجة أُلقيت في المحيط الأطلسي قبل 26 عامًا كجزء من مشروع مدرسي.

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وعثر هوبير إرياو، وهو صياد يبلغ من العمر 71 عامًا، على الزجاجة على الشاطئ في منطقة ليه سابل دولون، فيندي، في 11 آب.

 

وتمت كتابة الرسالة في شهر تشرين الأول من عام 1997 من قبل بن ليونز، وهو طالب سابق في الصف الخامس في مدرسة فورستديل في ساندويتش، ماساتشوستس.

وتم إلقاء الزجاجة في الماء في نانتوكيت ساوند كجزء من مشروع علمي حول تيارات المحيط، كما يظهر في صورة الرسالة، التي شاركتها شبكة إن بي سي بوسطن.

 

وكان فريدريك جي هيميلا، مدرس العلوم المتقاعد في فورستديل، هو المعلم وراء المهمة الخاصة بتيارات المحيط.

وقالت كارول أركامبولت، معلمة العلوم للصف السادس، إنه تم العثور على رسائل أخرى في زجاجات من فصل هيميلا في أماكن مختلفة حول العالم، مثل غرينلاند.

وأوضح أرشامبولت لصحيفة إنتربرايز: "في ذروة نشاط الوحدة، قام الطلاب بوضع رسالة في زجاجة، وقام صديق فريد، الذي كان قبطانًا لقارب، بأخذ الزجاجات إلى الشاطئ وأسقطها في المحيط".

وفي رده المكتوب، قال إرياو إنه كان ينظف الشاطئ عندما اكتشف الزجاجة.

وقال كليفورد إن إرياو في البداية "واجه صعوبة بالغة في فتح" الزجاجة التي كانت "مغلقة بإحكام بالشمع".

وليونز الآن في الثلاثينيات من عمره ويعيش خارج الولاية، وفقًا لشبكة إن بي سي بوسطن. وقالت عائلته في بيان لها إنها "استمتعت بقراءة المقالات المختلفة والاهتمام الذي ولّده ذلك".

 

لبنان 24

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