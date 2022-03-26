عرض أكبر ماسة بيضاء في تاريخ المزادات في دبي

الوكيل الإخباري - عرضت دار كريستيز للمزادات في دبي أمام الجمهور للمرة الأولى ماسة بيضاء وُصفت بأنها "الأكبر" من نوعها في تاريخ المزادات، قبل طرحها للبيع في مايو المقبل بسعر يُتوقع أن يصل إلى 30 مليون دولار.



وأشارت كريستيز إلى أن الماسة المسماة "The Rock" ("الصخرة") هي قطعة ضخمة على شكل إجاصة بزنة 228,31 قيراطا تم استخراجها وصقلها في جنوب إفريقيا قبل أكثر من 20 عاماً.

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وبعد عرضها لأول مرة أمام الجمهور في دبي في الفترة ما بين 26 إلى 29 مارس الجاري، ستُنقل الماسة إلى تايبيه ونيويورك ثم إلى جنيف حيث ستُطرح للبيع في مزاد تنظمه دار كريستيز في 11 مايو المقبل.



وقال رئيس القسم العالمي للمجوهرات في دار كريستيز راهول كاداكيا لوكالة فرانس برس "لطالما كان الشرق الأوسط يقدّر بشدة المجوهرات والأحجار الكريمة المهمة".



وأضاف "اعتقدنا أنه سيكون من الجيد لنا الكشف للمرة الأولى عن هذه الماسة في منطقة تضم الكثير من هواة جمع الأحجار الكريمة المهمة".



وقال رئيس قسم المبيعات الخاصة العالمية للمجوهرات في دار كريستيز جوليان بروني إن هذه القطعة هي "أكبر ماسة بيضاء تُطرح للبيع في تاريخ المزادات"، متوقعا أن تحصد "على ألأرجح 30 مليون دولار".



وبحسب كريستيز فإن الرقم القياسي السابق لأكبر ماسة بيضاء كان لقطعة بزنة 163,41 قيراطاً بيعت في نوفمبر 2017 مقابل 33,7 مليون دولار.



وفي وقت سابق من هذا العام، باعت دار سوذبيز للمزادات في لندن أكبر ماسة سوداء على الإطلاق تزن 555,55 قيراطاً في مقابل 4,3 ملايين دولار.

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