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الخميس، 05-08-2021 09:31 م

علماء يابانيون يكتشفون سر العيش لأكثر من مئة سنة

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الوكيل الإخباري اكتشف علماء يابانيون سر العيش لأكثر من 100 عام، ووجدوا أن الناس الذين يبلغون المائة سنة من عمرهم لديهم كميات كبيرة (بشكل غير طبيعي) من الخلايا المناعية التي تساهم في إطالة عمرهم.

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وجد العلماء في معهد برودي التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في طوكيو، أن الأشخاص الذين يعيشون لأكثر من 100 عام لديهم ميكروب فريد يحميهم من الالتهابات البكتيرية.

 

حلل الباحثون الميكروب في براز 160 شخصا من المعمّرين اليابانيين الذين بلغ متوسط أعمارهم 107 سنوات. ووجدوا أن المعمرين مقارنة بالأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 85 و55، لديهم مستويات أعلى من عدة أنواع من البكتيريا التي تنتج جزيئات تسمى الأحماض الصفراوية الثانوية، بحسب ما ذكرت مجلة "Nature" العلمية.

 

يتم إنتاج الأحماض الصفراوية الثانوية بواسطة ميكروبات في القولون يُعتقد أنها تساعد في حماية الأمعاء من مسببات الأمراض، وكذلك تنظيم استجابات الجسم المناعية.

أحد الجزيئات "isoalloLCA"، منع بشكل فعال نمو الميكروبات العسيرة المقاومة للمضادات الحيوية، والتي تسبب الإسهال والتهاب الأمعاء.

يتم إنتاج هذا الحمض الصفراوي بواسطة بكتيريا "Odoribacteraceae" وبمشاركة إنزيمات "α-reductase (5AR)" و"β-hydroxysteroid dehydrogenase (3βHSDH)".

كما أن تغذية الفئران المصابة بعسر في النظام الغذائي باالمكمل الغذائي "isoalloLCA" قللت من مستوى العامل الممرض في الجسم.

كما أن "isoalloLCA" قتل العديد من مسببات الأمراض الأخرى، بما في ذلك "Enterococcus faecium"، مما يشير إلى أن الجزيء قادر على مساعدة الجسم في الحفاظ على التوازن الدقيق للمجمعات الميكروبية في الأمعاء الصحية لفترة طويلة، بحسب الدراسة.


المصدر - لبنان 24

 




 

 


 

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