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السبت، 01-07-2023 09:30 ص

'غابات مطيرة' بمساحة سويسرا اختفت في 2022

FOREST


الوكيل الإخباري - خلصت دراسة جديدة إلى أن العالم فقد منطقة غابات مطيرة تعادل مساحة سويسرا خلال عام 2022.

واختفت نحو 4.1 ملايين هيكتار من الغابات الأولية، ويرجع ذلك جزئياً إلى الحرائق، ولكنه يعود كلياً إلى نشاط التصحر البشري.

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وقدرت إحصاءات معهد الموارد العالمية في واشنطن، اختفاء منطقة غابات توازي مساحة 11 ملعب كرة قدم كل دقيقة. وخلص المعهد إلى أن المناطق الاستوائية فقدت 10% أكثر من الغابات الأولية خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021، واصفاً معدل التدمير بـ«القاسي».


وأشار التقرير إلى أن الغابات الاستوائية في البرازيل وجمهورية الكونغو الديمقراطية مازال الأكثر تضرراً. وقد تزايد معدل التصحر بصورة كبيرة في غانا وأنغولا في أفريقيا ودولة بوليفيا بأمريكا الجنوبية.


وعلى النقيض، تمكنت بعض الدول، من بينها إندونيسيا وماليزيا، من الحفاظ على مستوى منخفض لمعدل فقدان غاباتها خلال عام 2022.

 

 شرق الاوسط

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