الثلاثاء 16-11-2021
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الثلاثاء، 16-11-2021 07:47 ص

غضب بعد تداول فيديو اعتداء شاب على عامل في قطر

قطر


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن ضبط شاب اعتدى على عامل خدمات بالضرب في أحد المجمعات، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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وقالت الوزارة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر اعتداء شاب على عامل خدمات بالضرب في أحد المجمعات، فقد تم ضبط المعتدي في حينه، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".


ووثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قيام شاب قطري بالاعتداء على عامل من الجنسية الآسيوية، في أحد المجمعات التجارية، بوعاء بلاستيكي كان يحمله في يده.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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