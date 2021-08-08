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الأحد، 08-08-2021 06:16 م

غوغل تحتفي بذكرى ميلاد أول امرأة هندية تقود طائرة - صورة

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الوكيل الإخباري - احتفت شركة "غوغل"، في الثامن من أغسطس، بالذكرى ال107 لميلاد الهندية، سارلا ثاكرال، أول امرأة هندية تقود طائرة، وذلك عن طريق رسم توضيحي خاص احتل شعار الصفحة الرئيسية لمحرك البحث.

وكانت ثاكرال، المصممة ورائدة الأعمال الهندية، "في سن الحادية والعشرين عندما صعدت، مرتدية الساري التقليدي، إلى قمرة القيادة لطائرة صغيرة ذات جناحين في أول رحلة بمفردها، فصنعت التاريخ، وسرعان ما نشرت الصحف بان السماء لم تعد حكراً على الرجال فقط"، وفقاً لما افادت به صفحة "غوغل دودل". 

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وكان إلهامها لتعلم الطيران زوجها الذي كان ينقل البريد جوّاً، وقد طارت بمفردها طائرة من طراز "جيبسي موث". 


قامت برسم الشعار المبتكر المؤقت على الصفحة الرئيسية لمحرك البحث، الفنانة فيرندا زافري، وقد كتبت صفحة "غوغل دودل" تقول في تكريمها: "تركت ثاكرال مثل هذا الإرث الدائم للنساء في مجال الطيران لدرجة أننا قررنا تشغيل رسم الشعار المبتكر هذا العام احتفالاً بذكرى عيد ميلادها ال 107".


 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

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