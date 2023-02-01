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الأربعاء، 01-02-2023 10:31 ص

فتاة أمريكية تنهال بالضرب المبرح على زميلتها داخل فصل - فيديو

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الوكيل الإخباري - انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة شقراء تعتدي على زميلتها بطريقة وحشية.

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ووثق مقطع فيديو اعتداء طالبة أميركية على زميلتها داخل الفصل بطريقة وحشية، ثم تفاجأت بما لم تتوقعه.

 

وأظهر الفيديو فتاة شقراء تقوم بالاعتداء على زميلتها بالضرب المبرح، وسط ضحكات وتصفيق صديقات الطالبة المعتدية.

 

الا ان طالبة أخرى تدخلت وقامت بالاعتداء بالضرب على الطالبة المعتدية، وطرحتها أرضا، وواصلت ضربها حتى تدخل أحد أفراد الأمن وقام بسحبها، وإبعادها.

 

لبنان 24

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