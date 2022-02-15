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الثلاثاء، 15-02-2022 01:55 م

فسيخ بالذهب عيار 24.. أغلى ساندوتش في مصر - صورة

تفسير حلم رؤية المطعم في المنام لابن سيرين (1)


الوكيل الإخباري - يقدم مطعم مصري أغلى ساندوتش وهو السمك المملح بالذهب عيار 24، بسعر يصل إلى 100 جنيه ما يعادل 7 دولارات.

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وفي مدينة المنصورة شمال العاصمة المصرية القاهرة، افتتح شاب مصري مطعما يعد هو الأول من نوعه في البلاد حيث يقدم الفسيخ المملح ممزوجا بقشرة من الذهب، وبدأ يجذب الكثير من الزبائن الذين رأوا فيه شكلا جديدا ومذاقا مختلفا .

 

ويقول عمر مكرم أحد ملاك المطعم إنه استلهم الفكرة من مطاعم تركيا ودبي ويتولى استيراد الذهب عبر صديق له من الهند لمزجه بالفسيخ، مضيفا أن الذهب ليس مضرا للصحة بل مفيدا وأحيانا يعالجون بجزئياته السرطان فضلا عن أن استخدامه في السندوتشات والشطائر بات يقبل عليه كافة الطهاة في العالم.

 




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