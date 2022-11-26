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السبت، 26-11-2022 09:39 ص

فنان أمريكي يبدع أعمالا فنية من بطاقات المترو - صور

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الوكيل الإخباري - لجأ فنان أمريكي إلى طريقة مبتكرة في إبداع أعماله الفنية، إذ اعتمد في صنعها على بطاقات المترو الخاص بمدينة نيويورك.

وخلال أكثر من 20 عاماً، حوَّل توماس ماكين تلك البطاقات إلى فن يستحوذ على الإعجاب.

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واستخدم ماكين بطاقات قطار الأنفاق، إلى جانب أغراض أخرى عثر عليها مثل القفازات وبطاقات العمل.

 

وقام باستخدام مقص صغير وصمغ لتقطيع وتكديس وترتيب البطاقات البلاستيكية الرقيقة لتتحول إلى سيارات أجرة صفراء، ومشاهد من مدينة نيويورك، وتصميمات تجريدية، ومبانٍ مصغرة، وبطاقات مترو أنفاق معاد تكوينها.

وكان ماكين قد بدأ تحويل بطاقات دفع أجرة المواصلات العامة إلى فن بعد رؤية ملصق يعلن عنها في محطة قطار كطريقة جديدة لدفع أجر الرحلات.

 


 


 

 


 

 

البيان 

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