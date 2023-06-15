الخميس 15-06-2023
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الخميس، 15-06-2023 01:46 م

فيديو.. دخل مرحاض منزله ليصدم بـ 'ثعبان' في استراليا

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الوكيل الإخباري - أصيب رجل أسترالي بالخوف الشديد في مرحاض منزله بولاية كوينزلاند، عندما اكتشف ثعبانا ضخما فوق باب حوض الاستحمام.

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وقال أنتوني جاكسون من شركة "هدسون سنيك كاتشينغ" إنه تم استدعاؤه إلى المنزلصباح يوم الأربعاء من قبل أحد السكان الذي أبلغ عن رؤية ثعبان كبير في حمامه.

 

ونشرت الشركة المتخصصة بصيد الأفاعي صورا على "فيسبوك"، تُظهر ثعبانا مرقطا فوق إطار باب الحمام.


وتمكن جاكسون من وضع الثعبان في كيس لنقله بأمان إلى البرية.

 

 

 

سكاي نيوز

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