السبت 24-09-2022
الوكيل الاخباري

نصائح هامة للأردنيين الراغبين بالاستثمار في العملات أو الذهب

قرار رفع أسعار الفائدة في الأردن يدخل حيز التنفيذ غدا الأحد

توقعات بتخفيض أسعار البنزين في الأردن للشهر المقبل

برعاية ولي العهد.. قمة عربية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في عمّان

الأمن يكشف تفاصيل جديدة حول الاعتداء على فنان ويضبط المتهم الرئيسي

قرار حكومي مرتقب حول حبس المدين

أثرياء العالم يخسرون 20 مليار دولار في 24 ساعة.. إيلون ماسك يتصدر - أسماء

اندلاع مواجهات في مخيم شعفاط شرق القدس

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

إغلاق جزئي لشوارع حيوية في عمّان الليلة - أسماء

السبت، 24-09-2022 01:59 م

فيديو.. فرنسي يحطم رقماً قياسياً في مغامرة خطيرة

11111111111111111111111


الوكيل الإخباري-تمكن مغامر فرنسي من تحطيم الرقم القياسي العالمي بالسير لمسافة 1.4 ميل (2.2 كيلومتر تقريبا)، على حبل معلّق، في جبل القديس ميشيل، وهي جزيرة حجرية صغيرة شمالي فرنسا.

اضافة اعلان


واستطاع ناثان بولين، الذي ظهر اسمه في عناوين الصحف عام 2017 عندما سار 2198 قدما على حبل مشدود معلّق بين ساحة تروكاديرو في باريس وبرج إيفل، أن يسجل رقما قياسيا جديدا للسير على المرتفعات عندما مشى مسافة 7218 قدما فوق جبل القديس ميشيل، الذي يعد أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو في فرنسا.


ووثق مقطع فيديو تجربة بولين الخطيرة، حيث حظي بإشادة رواد مواقع التواصل، ممن اعتبروا ما قام به المغامر "تجربة جريئة".


وتعليقا على المغامرة، قال بولين إن تجربة السير على خط مرتفع طويل تبدو وكأنها من المستحيل، مضيفا: "المشي على الحبل المعلّق يجعلني أشعر بالحرية"، حسبما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

 

 

 

سكاي نيوز

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1111111111111111111

مصر .. ضبط سائق يقود مركبته بطريقة مروعة -فيديو

202007130716471647

في هذا الموعد .. المشتري في أقرب مسافة من الأرض منذ 59 عاما

11111111

فيديو .. رد فعل طفل كفيف يلتقي رجل إطفاء للمرة الأولى في أمريكا

1111111111111111111

فيديو مروع.. لحظة اصطدام طائرة ركاب بأسلاك كهرباء في البرازيل

11111111

تسجيل اشعاعي يرصد اكتشاف مثير .. الجنين يضحك مع أكل الجزر ويستاء في غيره

222402

فيديو .. راكب طائرة أمريكية يلكم مضيف في منتصف الرحلة

أخبار متعلقة
33333333333333333333333333333333333

فيديو.. رجل يحطم الرقم القياسي في التهام الفشار