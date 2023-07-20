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الخميس، 20-07-2023 04:50 م

فيديو لأكبر لاعبي كمال الأجسام سنا في امريكا ..لياقة عالية بعمر التسعين

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الوكيل الإخباري - احتفل جيم أرينغتون من ولاية كاليفورنيا الأميركية، والذي اختير سنة 2015، باعتباره أكبر لاعبي كمال الأجسام سنا في العالم، بعيد ميلاده التسعين.

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وشارك أرينغتون الذي صنفته موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية عندما كان بعمر 83 عاما في 2015، كأكبر لاعبي كمال الأجسام سنا في العالم، في بطولة خاصة بالاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة، أقيمت في نيفادا، مؤخرا.

 

 

 

واحتل أرينغتون المركز الثالث في فئة الرجال فوق 70 عاما في هذا البطولة، والأول في فئة من هم أكبر من 80 عاما.


وحسبما ذكر أرينغتون، فإن وزنه وقت ولادته كان لا يزيد عن 2.4 كيلوغرام، وقد عانى من مشاكل صحية متعددة خلال سنواته الأولى، وبدأ بممارسة رياضة رفع الأثقال في سن الـ15.


ورغم تقدمه في السن، إلا أن أرينغتون، لا يزال يقضي ساعتين في صالة الألعاب الرياضية ثلاث مرات في الأسبوع.

 

سكاي نيوز

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