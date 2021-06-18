فيديو - لحظة العثور على رضيعة حية داخل صندوق في نهر هندي

الوكيل الإخباري - عرضت شبكة "يورو نيوز" مقطع مصورا يظهر لحظة فتح صندوق كان عائما فوق مياه أحد الأنهار في الهند، ليتم العثور بداخله على رضيعة، تبلغ من العمر نحو شهر.

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وقالت الشبكة إن مواطنين في الهند عثروا على رضيعة حية، كانت في صندوق يطفو على نهر الغانج، كما وجدوا داخل الصندوق ملابس حمراء، إضافة إلى برج يحدد تاريخ ولادة الرضيعة، كما كتب اسم "غانجا"، وهي التسمية الهندية للنهر .



وكشف غولو شودهاري وهو سائق أحد المراكب الصغيرة، عن أنه سمع صوت بكاء، فذهب باتجاه صندوق وجده عالقا عند ضفة النهر، وفتحه فوجد فيه الرضيعة. وأضاف شودهاري: "كنت هناك للصلاة، وكان هناك آخرون في المكان ولكن أحداً لم يقترب من الصندوق".

سبوتنيك عربي