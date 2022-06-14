فيديو .. لحظة سقوط الأمير البريطاني هاري عن جواده

الوكيل الإخباري-نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صوراً للأمير هاري بينما كان يلعب البولو مع أصدقائه، في أول ظهور له بعد عودته إلى لوس أنجلوس في الخامس من الشهر الحالي.



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وظهر الأمير هاري في عدد من الصور على الأرض بعد وقوعه من على حصانه أثناء اللعب مع صديقه ناتشو فيغيريس في نادي كانشا دي إستريلا للبولو في سانتا باربرا.

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها الأمير هاري أثناء لعب البولو، إذ سبق أن وقع في مباريات عديدة على مر الأعوام.

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