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السبت، 15-07-2023 12:23 م

فيديو لحوت أحدب بوزن 50 ألف رطل ينقذ عالمة أحياء من هجوم قرش في جزيرة كوك

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الوكيل الاخباري - روت عالمة الأحياء البحرية نان هاوسر كيف أنقذها حوت أحدب يبلغ وزنه 50000 رطل من هجوم لسمكة قرش.

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وتحدثت نان هاوزر (69 عامًا)، وهي تبكي من شدة التأثر، عن تلك المواجهة التي حدثت قبالة شاطئ موري، راروتونجا، بجزر كوك. تم إصدار اللقطات الآن كجزء من حدث "Sharkfest" السنوي التابع لـ"ناشيونال جيوغرافيك".

وفي اللقطات، يمكنك أن ترى هاوزر تحاول تجنب الاصطدام بالزعانف الصدرية الضخمة للحوت - الموجودة على جانبيها. مما لا يثير الدهشة، أن مخلوقًا بهذا الحجم يتمتع بقوة هائلة، ولكن بدلاً من إلحاق الضرر بعالمة الأحياء البحرية، فقد أنقذها.

وتابعت: "أدركت فجأة أن القرش يقترب مني مباشرة بالأسفل". قالت العالمة إنها عندما رأت القرش يقترب، علمت هي والحوت "أن هذا وضع خطير، وأرادت الخروج من الماء".

 

كان المفترس سمكة قرش من نوع النمر يبلغ ارتفاعه 15 قدمًا - اشتهر بشن هجمات على البشر.

نجح منقذ هاوزر في دفعها إلى ظهر القارب باستخدام مقدمة رأسه، وصعدت بامتنان إلى القارب. أخذت نفسا عميقا وهي تشرح تلك اللحظات الأخيرة، تذكرت هاوزر: "نظرت وكان هناك بجانبي، يحميني... وبكيت".

 

ثم غادر الحوت برذاذ من ثقبه. ويقول العلماء إن سلوكه يشبه إلى حد كبير سلوك الأم الحدباء تجاه عجلها. وهذه الحيتان تعلمت مهاجمة الفريسة وجهاً لوجه بشكل استباقي.

 

 

 

 

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