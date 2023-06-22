فيديو لقرش حي جنح للشاطئ.. يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب

الوكيل الإخباري - "لا تصدق أي شيء قبل أن تتأكد بنفسك".. فهذه الأيام تنتشر على مواقع التواصل مئات الشائعات يومياً المرفقة بصور ومقاطع فيديو مفبركة، ويتم تداولها بكثافة بين رواد السوشال ميديا. إلا أننا دائماً ما نشدد على أهمية تحري الدقة في المعلومات التي نتلقاها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

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وفي هذا الشأن، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحوت جنح إلى اليابسة قيل إنه قرش عُثر عليه في المغرب، وهو الأمر الذي تبين عدم صحته، حيث إن الفيديو مصوّر على شاطئ في كولومبيا سنة 2021، وليس في المغرب.

ويظهر في الفيديو أشخاص مجتمعون حول حوت جانح على الشاطئ وبعضهم يحاول إرجاعه إلى الماء.



وعلّق الناشرون بالقول "هذا القرش عُثر عليه في المغرب"، إلا أنه تبين أن مقطع الفيديو قديم ولم يُصوّر في المغرب.

فقد مكّن البحث بتقطيعه إلى مشاهد ثابتة من العثور على نسخة بجودة أفضل تُسمع فيها لغة المتحدّثين فيه بوضوح.



وقد تعرّف صحافيو وكالة "فرانس برس" في بوغوتا على اللغة المسموعة في التسجيل، وأكدوا أنها اللغة الإسبانيّة التي يتحدّث بها سكان كولومبيا، ما ينفي أن يكون الفيديو قد صُور في المغرب.

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