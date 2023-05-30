حوت روسي تجسس سابقا على النرويج يظهر مجددا قرب سواحل السويد - فيديو

الوكيل الإخباري - حوت من فصيلة "بيلوغا" البيضاء اللون، دربته البحرية الروسية على التجسس بأجهزة لفتها حول جسمه، ورصدوه متجسسا قبل 4 سنوت على



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النرويج، ظهر مجددا قرب سواحل السويد، وفقا لما ذكرت أمس يوم الاثنين منظمة تراقب تحركات الحوت Hvaldimir الذي فسرت النرويج اسمه بأنه "حوت بوتين" لأن Hval بالروسي معناها حوت. أما dimir فتشير الى اسم الرئيس الروسي الأول.

وفي المعلومات المؤرشفة عن الحوت/الجاسوس، أن علماء الأحياء البحرية بمديرية مصايد الأسماك النرويجية "أزالوا عنه حين ظهر لأول مرة حزاما من صنع الإنسان، بقاعدة مناسبة لكاميرا لرصد الحركة، مع عبارة "معدات سانت بطرسبرغ" على المشابك البلاستيكية" واعتبروا ذلك الوقت أنه ربما تلقى تدريبا من البحرية الروسية، نظرا لاعتياده الواضح على البشر، فيما لم يصدر من موسكو أي نفي بتصنيفه كجاسوس.



ووجد القيّمون على "مصايد الأسماك" أيضا، أن "هفالديمير" المعروف عن فصيلته أن حجم حيتانها قد يصل إلى 6 أمتار وتعيش بين 40 و60 عاما، كان متمركزا في بحر Barents بالذات، لأنه منطقة جيوسياسية استراتيجية تتم فيها مراقبة تحركات الغواصات الغربية والروسية، وهي أيضا بوابة الطريق الشمالي التي تقصّر الرحلات البحرية بين المحيطين الأطلسي والهادئ.

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