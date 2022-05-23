فيديو مرعب .. أسد يلتهم اصبع احد عمال حديقة حيوان في جامايكا

الوكيل الإخباري-انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر لحظة التهام اسد لإصبع احد عمال حديقة حيوان في جامايكا .





وبالتفاصيل ، وقع الحادث المرعب امام 15 شخص على الأقل ، عندما قام احد عمال حديقة الحيوانات " جامايكا " بمداعبة أسد واضعاً إصبعه في فمه دون الاكتراث لهديره وزمجرته، فقد الأسد صبره، وهم إلى قضم إصبع العامل المتباهي امام الزوار .







وقالت احدى زوار الحديقة :"عندما حدث ذلك ، اعتقدت أنها مزحة. لم أكن أعتقد أنها كانت جادة. لم أكن أدرك مدى جدية ذلك ، لأن وظيفتهم هي تقديم عرض وأضافت "من الواضح ، عندما سقط على الأرض ، أدرك الجميع أن الأمر خطير. وأضافت: "بدأ الجميع في الذعر".







وبحسب ما ورد عن احد الزوار تعرض إصبع العامل البنصر الأيمن للعض جزئيًا بعد أن وضع يده في قفص الأسد المرتبط بالسلسلة.

اضافة اعلان