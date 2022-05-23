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الإثنين، 23-05-2022 11:13 ص

فيديو مرعب .. أسد يلتهم اصبع احد عمال حديقة حيوان في جامايكا

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الوكيل الإخباري-انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر لحظة التهام اسد لإصبع احد عمال حديقة حيوان في جامايكا  .


وبالتفاصيل ، وقع الحادث المرعب امام 15 شخص على الأقل  ، عندما قام احد عمال حديقة الحيوانات " جامايكا " بمداعبة أسد واضعاً إصبعه في فمه دون الاكتراث لهديره وزمجرته، فقد الأسد صبره، وهم إلى قضم إصبع العامل المتباهي امام الزوار .



وقالت احدى زوار الحديقة  :"عندما حدث ذلك ، اعتقدت أنها مزحة. لم أكن أعتقد أنها كانت جادة. لم أكن أدرك مدى جدية ذلك ، لأن وظيفتهم هي تقديم عرض وأضافت "من الواضح ، عندما سقط على الأرض ، أدرك الجميع أن الأمر خطير. وأضافت: "بدأ الجميع في الذعر".



وبحسب ما ورد عن احد الزوار تعرض إصبع  العامل البنصر الأيمن للعض جزئيًا بعد أن وضع يده في قفص الأسد المرتبط بالسلسلة.

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