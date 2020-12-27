فيديو يثير الدهشة.. انزلاق السيارات على الجليد وحالة من الفوضى في تركيا

الوكيل الاخباري - تسبب الشتاء القارس في تركيا، بحالة فوضى مرورية في بعض أنحاء البلاد، أبرزها تم رصده في فيديو لعدد من السيارات وهي تنزلق في طريق اكتسى بالجليد.

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وأظهر الفيديو الذي نشرته محطة "آيه بي سي" الأميركية، عددا من السائقين وهم يفقدون السيطرة تماما على سياراتهم، في إحدى شوارع العاصمة التركية أنقرة، وذلك بسبب الجليد المكتسي على الشارع.



وتسببت ظروف الطرق الجليدية في إحداث الفوضى في العاصمة التركية، حيث صور أحد السكان هذه اللقطات بواسطة الهاتف المحمول، والتي أظهرت انزلاقا للسيارات في المنحدرات.

وظهرت في الفيديو عدة سيارات وهي تفقد السيطرة تماما عند المنحدر، قبل أن تصطدم بسيارات واقفة على جانب الطريق.

وأكدت محطة "آيه بي سي" أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات خطيرة من جراء الحوادث المتكررة.





No serious injuries were reported. pic.twitter.com/7OwA2Gqg2g OUT OF CONTROL: Icy road conditions wreak havoc in Turkey’s capital city, with one teenager capturing this cellphone footage of car after car skidding downhill.No serious injuries were reported. https://t.co/7hC00ebi00 December 27, 2020

سكاي نيوز

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