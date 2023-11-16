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الخميس، 16-11-2023 12:01 م

في اليوم العالمي له.. 5 نصائح للإقلاع عن التدخين بسهولة

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الوكيل الإخباري - بمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، الذي يصادف يوم 16 تشرين الثاني من كل عام، يقدم الخبراء 5 نصائح لمن يريد الإقلاع عن التدخين بشكل دائم.

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ومن أجل الإقلاع عن التدخين يقترح الخبراء اتباع 5 قواعد بسيطة للتخلص من هذه العادة السيئة.

1 - القاعدة الأولى، "هنا الآن وفورا"- وتعني التخلص من الأشياء التي تثير التدخين كالسجائر والولاعات وغيرها. فما دام الشخص قد اتخذ القرار عليه التخلص من هذه الأشياء فورا ودون تردد.

2 - القاعدة الثانية، يجب على الراغب بالإقلاع عن التدخين التعهد أمام شخص مهم بالنسبة له عن هذا القرار. لأنه بسبب عدم كفاية قوة الإرادة لدى الشخص يمكن أن يتراجع عن قراره. ولكن في هذه الحالة سيكون التراجع عنه أكثر صعوبة.


3 - القاعد الثالثة، يجب استغلال وقت التدخين للقيام بعمل ما. فمثلا بدلا من التدخين بين فترة وأخرى في العمل أو أثناء الراحة، عليك ممارسة تمارين التنفس الهادئ لمدة خمس دقائق. هذه التمارين لها تأثير يفوق تأثير السيجارة.


4 - القاعدة الرابعة، تغير عادة "الفم المشغول"، حيث بدلا من وضع السيجارة في فمه عليه وضع القلم مثلا أو الجزر أو أي شيء آخر.


5 - القاعدة الخامسة، استخدام التوابل، تستخدم التوابل في أحيان كثيرة، لأنها تقلل من الرغبة الشديدة بالنيكوتين. ويمكن في هذه الحالة مثلا استخدام بذور اليانسون التي لها مذاق مشبع ولذيذ.

 

لبنان 24 

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