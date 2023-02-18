في صورة بهية .. جموع غفيرة للطائفين والمعتمرين في المسجد الحرام -فيديو

الوكيل الإخباري - وثّق مقطع فيديو، مظهرًا رائعًا لأفواج عظيمة منتظمة من المعتمرين وهم في صحن الطواف بحركة انسيابية، يوم الجمعة، على الرغم من الزحام .
وأظهر المقطع، المعتمرون وهم يؤدون مناسك العمرة بيسر في جو روحاني جميل، وسكينة تملأ القلوب، طالبين المثوبة من الله عز وچل، في مشهد مُهيب تدمع له الأعين.
فيديو | في صورة بهية.. الحرم المكي يمتلئ بالمعتمرين والزائرين#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/fi3Wr41w4o— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 16, 2023
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