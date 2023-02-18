السبت 18-02-2023
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السبت، 18-02-2023 10:24 ص

في صورة بهية .. جموع غفيرة للطائفين والمعتمرين في المسجد الحرام -فيديو

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الوكيل الإخباري - وثّق مقطع فيديو، مظهرًا رائعًا لأفواج عظيمة منتظمة من المعتمرين وهم في صحن الطواف بحركة انسيابية، يوم الجمعة، على الرغم من الزحام .

وأظهر المقطع، المعتمرون وهم يؤدون مناسك العمرة بيسر في جو روحاني جميل، وسكينة تملأ القلوب، طالبين المثوبة من الله عز وچل، في مشهد مُهيب تدمع له الأعين.

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صحيفة صدى 

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