في صورة بهية .. جموع غفيرة للطائفين والمعتمرين في المسجد الحرام -فيديو

الوكيل الإخباري - وثّق مقطع فيديو، مظهرًا رائعًا لأفواج عظيمة منتظمة من المعتمرين وهم في صحن الطواف بحركة انسيابية، يوم الجمعة، على الرغم من الزحام .



وأظهر المقطع، المعتمرون وهم يؤدون مناسك العمرة بيسر في جو روحاني جميل، وسكينة تملأ القلوب، طالبين المثوبة من الله عز وچل، في مشهد مُهيب تدمع له الأعين.

اضافة اعلان

صحيفة صدى

اظهار أخبار متعلقة

