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الثلاثاء، 25-10-2022 02:13 م

قبعات بدائية طريفة... حيلة مبتكرة لمنع طلاب فلبينيين من الغش -فيديو

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الوكيل الإخباري - انتشرت على شبكات التواصل بشكل فيروسي صور أغطية رأس تعرف بعضها باسم “القبعات المضادة للغش” في الفلبين.

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وذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية أن صورا أظهرت طلبة في إحدى الكليات في الفلبين، وهم يرتدون هذه القبعات التي تغطي رؤوس الطلبة.

ولم يقتصر الأمر على القبعات، بل امتد إلى أغطية وصناديق تغطي الرأس، بحيث لا تسمح للطالب بالنظر في ورقة زميله الذي يجلس بجواره.

 

وما كان من الطلبة إلا أن صنعوا قبعات من أغراض منزلية والورق المقوى وحتى علب البيض، ووصل الأمر بأحدهم أن صنع نظارات أنبوبية الشكل لا تتيح له أكثر من النظر في الورقة التي أمامه.

 

 

 

الشرق الاوسط

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