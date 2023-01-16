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الإثنين، 16-01-2023 09:56 ص

قتلت 3 حيوانات وهاجمت رجلا.. أنثى نمر هاربة طليقة في جوهانسبرغ

ماذا_تسمى_أنثى_النمر


الوكيل الإخباري - أكدت السلطات في جنوب أفريقيا أمس الأحد أن أنثى نمر قتلت ثلاثة حيوانات وهاجمت رجلا بعد أن هربت من أحد العقارات في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا.

وقال مسؤول من منتدى الشرطة المجتمعية في منطقة وكرفيل بجنوب المدينة، في تعليق لمنصة (إي إن سي إيه) المحلية للأنباء، إن أنثى النمر هربت عندما قطع سياج مساء يوم السبت.

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وقتلت النمرة حيوان رنة أليف وكلبين قبل أن تهاجم رجلا كان في طريقه إلى المنزل. وتمكن من طلب المساعدة وتمت مطاردة الحيوان البري قبل أن تتسبب في أي إصابات أخرى.


وقال فرع محلي للجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الحيوانات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن النمرة لا تزال طليقة وهناك أمل أن تعود إلى منزلها قريباً.


يشار إلى أن النمور ليست من الحيوانات الأصلية في جنوب أفريقيا وقد تم تحذير السكان بأن يكونوا في حالة تأهب قصوى لأن الحيوان عدواني ويمكن أن يهاجم دون استفزاز.


وقال ضابط بالجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الحيوانات، والذي طلب عدم ذكر اسمه، إنه "للأسف" من القانوني للمواطنين العاديين في البلاد الاحتفاظ بالحيوانات البرية الأجنبية.


وكان لدى المالكين أيضا نمر ذكر في عقارهم الصغير في منطقة مزارع فواكه ووكرز. وقال ماندي إنه تم نقله إلى مكان آمن.


وقال إن خدمات الشرطة في جنوب إفريقيا وضباط الشرطة المجتمعية ورعاية الحيوانات وغيرهم كانوا يبحثون عن النمر في الأدغال الكثيفة المحيطة.

 

 

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