قرار مفاجئ من محامي قاتل الطالبة 'نيرة أشرف' بعد وفاة فريد الديب

الوكيل الإخباري - أعلن المحامي أحمد حمد، دفاع محمد عادل، قاتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، انسحابه من الدفاع عن المتهم المحكوم عليه بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميًا بـ مقتل نيرة أشرف طالبة المنصورة.



وأضاف حمد بحسب موقع القاهرة 24، أن قرار انسحابه من القضية، ومن الدفاع عن قاتل نيرة أشرف، جاء حزنًا على وفاة المحامي فريد الديب، موضحًا أن المحامي الراحل أبلغه بدنو أجله، وأنه سيفارق الحياة قريبًا، لكنه كان يتمنى لو يعيش حتى يستكمل دفاعه عن المتهم محمد عادل، لكن أمر الله نفذ وفارق الحياة.



وأشار إلى أن هناك أكثر من 7 محامين سيقومون بالدفاع عن محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، في جلسة نظر الطعن المقدم منه أمام محكمة النقض، على حكم الإعدام الصادر ضده بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

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