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الأحد، 22-01-2023 04:46 م

قرويون إندونيسيون في حالة تأهب .. بسبب نمر

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الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام محلية إندونيسية اليوم الأحد أن القرويين في جزيرة سومطرة الإندونيسية في حالة تأهب بعد رصد نمر سومطرة المهدد بالانقراض بشكل خطير عبر إحدى كاميرات المراقبة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الإندونيسية "أنتارا" إن كاميرا مراقبة تلفزيونية مغلقة مثبتة في متجر محلي في منطقة سياك التقطت صورة للقط الكبير وهو يمر أمام المبنى في وقت مبكر أمس السبت.

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وظهر النمر بعد أن أبلغ سكان محليون عن العثور على آثار مخالب نمر بالقرب من منطقة سكنية مكتظة بالسكان في قرية سواك لانجوت الاثنين الماضي.
كما ادعى أحد القرويين رؤية نمر يتجول بالقرب من مزرعة بطيخ مساء الجمعة الماضي.


وقال مسؤولو الحياة البرية المحليون إنهم يعتقدون أن ما تم رصده نمر صغير، بناء على ملاحظتهم لبصمات مخالبه.


وقال ممثل الوكالة المحلية للحفاظ على البيئة، هارتونو، إن النمر ربما جاء من حديقة زمرود الوطنية، وهي منطقة غابات محلية محمية على بعد نحو 2ر6 كيلومترات من المنطقة التي كان يتجول فيها النمر.


وأضاف ممثل الوكالة أنه لم ترد أي تقارير عن التهام النمر لأي من الماشية عقب ظهوره.


وقام فريق من حماة البيئة بنصب قفص مفخخ به فريسة لجذب النمر.


كما تم تركيب مصائد مزودة بكاميرات وطائرة مسيرة لمراقبة موقع النمر.


ويتعرض القرويون في سومطرة، وخاصة أولئك الذين يعيشون في مناطق الغابات المحمية، لاشتباكات مع النمور حيث أدت عملية إزالة الغابات والتعدي البشري إلى تقليص البيئات الطبيعية لنمور سومطرة.


وتتعرض نمور سومطرة أيضا للصيد الجائر وتنفيذ عمليات قتل انتقامية بعد اشتباكات مع البشر.


وقال مسؤول من وزارة الغابات والبيئة الإندونيسية إن نحو 603 نمور سومطرة لا تزال تعيش في بيئتها الطبيعية.


ونمر سومطرة هو آخر أنواع النمور الفرعية الباقية التي لا تزال موجودة في إندونيسيا، في حين تم الإعلان عن انقراض النمور البالية والجاوية.

 

البيان 

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