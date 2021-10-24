قصة 4 سعوديات على حلبة مصارعة WWE - فيديو

الوكيل الإخباري - بالتزامن مع شهر توعية سرطان الثدي، وفيما انطلق الحدث العالمي لمصارعة المحترفين WWE ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، حرصت الهيئة العامة للترفيه السعودية على الاحتفاء بـ 4 نساء سعوديات هزمن مرض السرطان.



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ووثق مقطع فيديو لحظات صعود النساء الأربع على حلبة المصارعة، تحملن حزام WWE وسط عاصفة من التصفيق من الجماهير الكبيرة التي حرصت على مواكبة هذا الحدث العالمي.





يذكر أن شهر تشرين الأول يعتبر شهر التوعية بسرطان الثدي، ويسمى "أكتوبر الوردي"، حيث يعتبر سرطان الثدي في السعودية أكثر شيوعاً بين السيدات بعمر 40 عاماً فأكثر، وأكثر من 50% من حالات سرطان الثدي في السعودية يتم كشفها بمراحل متقدمة، مقارنة بـ20% في الدول المتقدمة؛ مما يرفع من معدل الوفيات ويقلل فرص الشفاء، فضلاً عن ارتفاع تكلفة العلاج.

كما أن الكشف المبكر لسرطان الثدي بوساطة التصوير الشعاعي للثدي بالماموغرام، يزيد وبشكل كبير، من نسبة الشفاء والبقاء على قيد الحياة، كما يزيد من خيارات وفعالية العلاج.

المصدر - لبنان 24

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