كتل جليدية تهاجم جسراً في روسيا

الوكيل الإخباري - يظهر مقطع فيديو انجراف كتل جليدية باتجاه جسر مدينة خاباروفسك الروسية وتسببها في إتلافه.

اضافة اعلان



ويظهر في الفيديو، الذي تم توثيقه الخميس الماضي بحسب "سبوتنيك"، كيف تنجرف الكتل الجليدية من نهر "آمور" الشهير وتصل إلى الضفة مسببة تلف سياج الجسر.



وعلق مستخدمو إنترنت على الحادث، حيث كتب أحدهم مازحا: "يجب تصوير فيلم بعنوان هجمات الجليد".



وشهدت مدينة خاباروفسك في الأيام القليلة الماضية ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، وصل حتى 23 درجة مئوية.

البيان