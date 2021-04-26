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الإثنين، 26-04-2021 09:15 ص

كتل جليدية تهاجم جسراً في روسيا

ثلوج


الوكيل الإخباري - يظهر مقطع فيديو انجراف كتل جليدية باتجاه جسر مدينة خاباروفسك الروسية وتسببها في إتلافه.

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ويظهر في الفيديو، الذي تم توثيقه الخميس الماضي بحسب "سبوتنيك"، كيف تنجرف الكتل الجليدية من نهر "آمور" الشهير وتصل إلى الضفة مسببة تلف سياج الجسر.


وعلق مستخدمو إنترنت على الحادث، حيث كتب أحدهم مازحا: "يجب تصوير فيلم بعنوان هجمات الجليد".


وشهدت مدينة خاباروفسك في الأيام القليلة الماضية ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، وصل حتى 23 درجة مئوية.

 


 

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