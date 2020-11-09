كفيف مصري يتغلب على المبصرين ويتحول الى أشهر متخصص في صيانة الاجهزة

الوكيل الإخباري _ تمكن شاب مصري كفيف من التغلّب على المبصرين، حيث انه احترف مهنة صيانة الاجهزة .
وقد اشار الشاب الى انه تحدى جميع الصعاب التي واجهته في الحياة، وتحول إلى أشهر متخصص في صيانة الكمبيوتر والأجهزة المنزليّة .
مؤكدا انه كان يمارس صيانة الأجهزة المنزليّة وأجهزة الكمبيوتر منذ صغره ، حيث انه بدأ بصيانة المنزليّة الخاصة بمنزله.
المصدر : الامارات نيوز
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