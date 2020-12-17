الخميس 17-12-2020
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

قرار حكومي بشأن تخزين وإعطاء لقاح كورونا

موعد نهاية المنخفض الجوي

القوات المسلحة الأردنية تتبادل الأوسمة مع نظيرتها الفرنسية

العراق: 14 وفاة و1533 إصابة بكورونا

توجيهات من وزير التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم توجه رسائل بشأن الامتحانات

مستوطنون يقتحمون الأقصى

العثور على جثة اسفل جسر عبدون - صورة

الملك يفتتح أكاديمية جاكوار لاند روفر بعمّان

الخميس، 17-12-2020 03:54 م

كلب يدمر منزل مالكته بكل هدوء في الصين .. شاهد

36923570-9060009-image-m-75_1608137745357


الوكيل الإخباري_ تفاجأت سيدة صينية عند عودتها الى المنزل بأن كلبها من سلالة "الهاسكي" تسبب في حالة فوضى عارمة في أنحاء مسكنها بعد أن مزق أريكة في غرفة معيشتها والوسائد الخاصة بها تمامًا.

وحسبما تبين في الفيديو ظهرت السيدة سيئة الحظ بعد عودتها لمسكنها، بينما كان كلبها يجلس على أرضية غرفة المعيشة محاطًا بالبقايا الممزقة من وسائد الأريكة، والتي كانت تغطي الأرضية من حوله على نحو أصاب مالكته بصدمة.

واشارت السيدة الى إنها كادت تصاب بـ"انهيار عصبي" بعد أن وجدت غرفة المعيشة مدمرة تمامًا عند عودتها إلى شقتها في مدينة "تشونغتشينغ" الواقعة جنوب غرب الصين.

اضافة اعلان
 

المصدر : صدى البلد 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
20201216040216216

خبراء يستعينون بروبوتات تحت الماء لفحص جبل جليدي في جورجيا

125

العثور على أكبر ثعبان في العالم في المانيا

41054-رجل-صيني-يسير-بفأرين-في-سوق-مربوطين-من-أفواههم-(3)

صيني يسير برفقة فأرين مربوطين بأحد الأسواق .. فيديو

5fdb2e144236044e3f2178ad

دراسة تأثير الجاذبية على الوقت باستخدام نوع جديد من الساعات الذرية

1016816952_0_13_4596_2500_1000x541_80_0_0_587cf97357f56f08746d85c3fe0b692e

روسيا.. تطوير نوعا جديدا من الفولاذ المقاوم للحريق

image_750x500_5fdb2c2328c09

حيوانات تهرب من حظيرة ليلا وتثير الفوضى وسط مدينة تركية.. فيديو