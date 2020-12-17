كلب يدمر منزل مالكته بكل هدوء في الصين .. شاهد

الوكيل الإخباري_ تفاجأت سيدة صينية عند عودتها الى المنزل بأن كلبها من سلالة "الهاسكي" تسبب في حالة فوضى عارمة في أنحاء مسكنها بعد أن مزق أريكة في غرفة معيشتها والوسائد الخاصة بها تمامًا.



وحسبما تبين في الفيديو ظهرت السيدة سيئة الحظ بعد عودتها لمسكنها، بينما كان كلبها يجلس على أرضية غرفة المعيشة محاطًا بالبقايا الممزقة من وسائد الأريكة، والتي كانت تغطي الأرضية من حوله على نحو أصاب مالكته بصدمة.



واشارت السيدة الى إنها كادت تصاب بـ"انهيار عصبي" بعد أن وجدت غرفة المعيشة مدمرة تمامًا عند عودتها إلى شقتها في مدينة "تشونغتشينغ" الواقعة جنوب غرب الصين.





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المصدر : صدى البلد



