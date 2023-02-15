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الأربعاء، 15-02-2023 01:49 م

كيف احافظ على الورد من الذبول أطول مدة

طرق-الحفاظ-على-الورود-الطبيعية


الوكيل الإخباري - على مدار الساعات القليلة الماضية، تلقت الكثيرات الهدية الأبرز في عيد الحب 14 فبراير 2023 “الورد” بألوانه الجميلة.

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إن أحد أهم خطوات المحافظة على الورود هي اتباع الطريقة الصحيحة للحفاظ على الزهور نضرة وحيوية لفترة طويلة، ومن أهم النصائح التي يجب إتباعها : 

 

1- تجديد الماء بشكل متكرر.

2- تغيّر الماء تمامًا كل 2-3 أيام.

3- قص نصف بوصة على الأقل من ساق الزهور قبل وضعها في إناء وفي كل مرة تقوم فيها بتغيير الماء.

4-استخدام مقصا حادا عند القص.

5-تجنب وضع الزهور بجانب الفاكهة أو الخضار الناضجة  وخاصة الموز والتفاح.

6- المحافظة على زهورك بعيدا عن الحرارة والضوء الساطع.

 

صدى البلد 

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