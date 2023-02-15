كيف احافظ على الورد من الذبول أطول مدة

الوكيل الإخباري - على مدار الساعات القليلة الماضية، تلقت الكثيرات الهدية الأبرز في عيد الحب 14 فبراير 2023 “الورد” بألوانه الجميلة.

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إن أحد أهم خطوات المحافظة على الورود هي اتباع الطريقة الصحيحة للحفاظ على الزهور نضرة وحيوية لفترة طويلة، ومن أهم النصائح التي يجب إتباعها :

1- تجديد الماء بشكل متكرر.



2- تغيّر الماء تمامًا كل 2-3 أيام.



3- قص نصف بوصة على الأقل من ساق الزهور قبل وضعها في إناء وفي كل مرة تقوم فيها بتغيير الماء.



4-استخدام مقصا حادا عند القص.



5-تجنب وضع الزهور بجانب الفاكهة أو الخضار الناضجة وخاصة الموز والتفاح.



6- المحافظة على زهورك بعيدا عن الحرارة والضوء الساطع.



صدى البلد