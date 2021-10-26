الثلاثاء 26-10-2021
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الثلاثاء، 26-10-2021 03:43 م

كيف احترم ذاتي و احترم الآخرين

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الوكيل الإخباري - الاحترام هو القيمة الذاتية التي تعطيها للآخرين وهو تقييم عام تعطيه لشخص ما بناءً على عدّة عوامل منها؛ ما يفعله هذا الشخص في حياته، كيف يتصرّف مع الآخرين، مدى صدقه، وكمّ الأعمال الجيدة التي يقوم بها سواءً كانت صغيرة أم كبيرة. الاحترام باختصار هو نظرة إيجابية تشكّلها حول طريقة عيش أحد ما، ومن ناحية أخرى هو احترام للذات والنظرة الإيجابية التي تشكّلها عن نفسك. 

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كيفيّة احترام الآخرين
من أهم الأمور التي ينبغي اتباعها لإظهار الاحترام للآخرين ما يلي:

1 - الشعور بالامتنان.
2 - احترام القوانين واللوائح وعدم خرقهما.
3 - الاستماع إلى الآخرين.
4 - تقديم المساعدة للآخرين عند امتلاك القدرة على ذلك.
5 - الاهتمام بالبيئة وبالأماكن المشتركة.
6 - التعاطف مع الآخرين وفهم مشاعرهم.
7 - احترام مساحة الآخرين الشخصية.
8 - الحفاظ على أسرار الآخرين.
9 - التواصل مع الآخرين بشكلٍ صارم، وهذا يعني الدفاع عن الحقوق الخاصة جنباً إلى جنب مع احترام حقوق الآخرين، بطريقة متروية وغير عدوانية.
10 - احترام ممتلكات الآخرين وعدم استخدامها إلا بعد الاستئذان.
11 - الاهتمام بالآخرين.
12 - التيقُّن بأن الأفكار والمرجعيات تختلف من شخص لآخر وهذا لا يعني أن يكون أحد الأشخاص على خطأ.
13 - الاعتذار للآخرين عند الخطأ في حقهم.

 

احترام الذات
يبدأ احترام الآخرين باحترام الذات أولاً، إذ لا يستطيع الشخص احترام الآخرين وهو لا يُكن الاحترام لنفسه، ومن أهم أساسيات احترام الذات ما يلي:


1 - وضع أهداف مهمة ومحاولة تحقيقها، وعند تحقيق أهداف أكثر يزداد احترام الذات أكثر.
2 - الصدق والأمانة مع الذات ومع الآخرين.
3 - فهم قيمة الأخلاق الحميدة والسلوكيات المناسبة مما يولد الرضا عن النفس واحترام الآخرين.
4 - معرفة الصديق الذي يؤثر بشكل إيجابي والتمسك به، والصديق الذي يؤثر بشكل سلبي ومحاولة الابتعاد عنه.
5 - الاستماع للآخرين واحترام معتقداتهم.

 

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