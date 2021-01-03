كيف تحمي إطارات سيارتك أثناء التوقف الطويل.. فيديو

وتكون هناك بعض الحلول للتعامل مع هذه المشكلة، لكن بعضها يمثل حلولا تقليدية وتحتاج إلى كثير من الجهد، بينما يمكن لأداة مبتكرة أن تقوم بهذه المهمة بأقل مجهود.

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ويظهر مقطع فيديو نشره موقع "تيك إنسيدر" البريطاني أداة مبتكرة يمكنها رفع السيارة بسهولة عن طريق وضعها تحت السيارة وتحريكها بهدوء حتى ترفع إطارات السيارة عن الأرض.



ولفت الموقع إلى أن هذه الأداة يمكن أن تكون فعالة أيضا في حماية إطارات سيارات النقل عندما تكون مجبرة على التوقف لفترة كبيرة أثناء وضع أحمال عليها.

The driver can stay safely in the vehicle with this new type of car jack pic.twitter.com/6yG06pW8z1 January 2, 2021

سبوتنيك

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