لا تستخدم المعقمات الكحولية لتنظيف الموبايل

الوكيل الإخباري - هل تذكر آخر مرة نظفت فيها هاتفك الذكي؟ غالبا ستكون إجابتك إنك لم تنظفه أبدا، وتكتفي فقط بمسح الشاشة، وغالبا فإنك تفعل ذلك بطريقة خاطئة.

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ويقول خبراء تقنيون إنه من الأفضل استخدام مناديل مبللة خاصة لتنظيف شاشة الهاتف الذكي، وقطعة قماش من الألياف الدقيقة للمسح النهائي، لأن استخدام مثل هذه المناديل سيجنب تلف الشاشة.



وينصحون باستخدام الشاشة البلاستيكية لحماية الشاشة الاساسية من الخدوش، وعدم استخدام الكحول للتنظيف، لأن الكحول قد يؤدي إلى تلف الجهاز من الداخل.



أما تنظيف مكبرات الصوت وسماعة المكالمات، فإن كل ما تحتاجه فرشاة أسنان، أو استخدام مناديل مبللة بمعقم كحولي، والتي يمكن أن تكون بمثابة مذيب للأوساخ، ولكن من المهم ألا يدخل السائل إلى الداخل، بل يذيب الأوساخ الموجودة على سطح الشبكة الواقية فقط. ولا تسمح بأي حال من الأحوال بدخول الكحول إلى السماعة.

مصراوي