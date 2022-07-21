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الخميس، 21-07-2022 11:35 ص

لحظات مرعبة عاشها ركاب قطار وسط الحرائق في اسبانيا .. فيديو

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الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في العالم على تويتر مقطع فيديو للحظات مرعبة عاشها ركاب قطار يسير وسط الحرائق في اسبانيا .

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ووثق "فرانسيسكو سيوان بيريز" ، خبير الاتصالات على متن قطار الساعة 9:30 صباحًا إلى فيرول ، المشاهد المذهلة أثناء مرور القطار على بلدة سينابريا صباح يوم الاثنين 18 تموز وصف بيريز "لحظات من الذعر" عندما توقف القطار وسط حرائق الغابات في زامورا ، مع اندلاع ألسنة اللهب بسرعة على جانبي المسار وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" .

 

وتابع بيريز إن القطار توقف لبضع دقائق فقط قبل القيادة ببطء بعيدًا عن الخطر - لكن الركاب كانوا "خائفين جدًا" بسبب سرعة النيران المتقدّمة. قال: "عندما توقفت عن النظر من إحدى النوافذ لتنظر إلى الأخرى ، كانت النار قد اندلعت بالفعل". تم إغلاق الخط بعد وقت قصير.

 

يذكر أن أكثر من 30 حريقاً في الغابات حول إسبانيا أدت إلى إجلاء الآلاف من الأشخاص وتسبب في إتلاف حوالي 220 كيلومتراً مربعاً من الغابات والغطاء النباتي.


 




 

 


 

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