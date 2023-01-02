سائق سيارة بداخلها 4 ركاب يغامر باقتحام سيل عارم في السعودية - فيديو

الوكيل الإخباري - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، تظهر لحظة جرف السيل لمركبة بيضاء، بداخلها ركاب في مدينة وادي العفج فجر اليوم.

وأوضحت المقاطع، السيل وهو يجرف السيارة وبداخلها الركاب عالقين، فيما تداولت أنباء عن وفاة اثنين منهم.

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وأظهر مقطع فيديو، الركاب وهم يعتلون ظهر السيارة من أعلى ومن الأمام، بينما يُرى من خلال المقطع أحدهم عالقا بالقرب من إطارات السيارة في الأسفل.



وكشف المقطع عن قيام أحد الركاب بالخروج من السيارة، والسباحة في المياه حتى يتمكن من الوصول إلى مكان آمن بعيدا عن جرف السيل.



وأبان المقطع، لحظة قدوم سيارة الدفاع المدني، والتمكن من ربط السيارة بحبل ضخم، وسحبها بعيدا.

المرصد

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