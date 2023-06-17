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السبت، 17-06-2023 03:40 م

لأول مرة.. إدخال خدمة الإنترنت عبر الفضاء في العراق

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم السبت، الشروع في إدخال خدمة الإنترنت عبر الفضاء.

وذكرت الوزارة العراقية في بيان لها أن هيئة الرأي في وزارة الاتصالات أقرت الموافقة على الشروع بالإجراءات التعاقدية لإدخال خدمة (الإنترنت عبر الفضاء) للعراق ولأول مرة".

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وأضافت أن "ذلك يأتي أسوة بالدول المتقدمة في العالم باستخدام تقنيات الأقمار الصناعية واطئة المدارات التي تقوم بتزويد خدمة الإنترنت مباشرة إلى المستخدمين على الأرض عن طريق شبكة ضخمة من الأقمار الصناعية توفرها عدد من الشركات العالمية الرصينة".
ولفت إلى أن "الوزارة قامت بفتح قنوات التفاوض المباشر مع هذه الشركات للمضي بإجراءات التعاقد بغية إيصال هذه الخدمة للعراق بأسرع وقت ممكن".
ويأتي ذلك "سعياً من وزارة الاتصالات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمؤسسات ونظراً لأن مشاريع تقديم خدمة الإنترنت عبر الكيبل الضوئي تتطلب وقتاً طويلاً نسبياً ليكتمل انتشارها في جميع المناطق نتيجة لصعوبات المد والحفر وكلف التمويل العالية لهذه المشاريع، وبهدف تنويع مصادر تقديم الخدمة مما يسهم في زيادة المنافسة وخفض الأسعار".

 

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