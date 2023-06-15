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الخميس، 15-06-2023 10:42 ص

بعد 27 عاماً في الخدمة... صاروخ 'أريان 5' الفضائي يتقاعد

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الوكيل الإخباري - يُحال الصاروخ الأوروبي الشهير "أريان 5" إلى التقاعد بعد 27 عاماً في الخدمة، ويأتي خروجه منها في مرحلة يعاني فيها قطاع الفضاء في أوروبا فراغاً، إذ باتت القارة شبه محرومة من بلوغ الفضاء بإمكاناتها الخاصة المستقلة في انتظار بدء العمل بصاروخ "آريان 6"، بينما تحتدم المنافسة عالمياً في هذا المجال.

وسينقل صاروخ "أريان 5" في مهمة فضائية هي الـ117 والأخيرة له ومرتقبة غدا الجمعة بين الساعة 21,26 و22,01 بتوقيت غرينتش من كورو في غويانا الفرنسية، قمراً اصطناعياً فرنسياً للاتصالات العسكرية (سيراكوز 4 ب) وقمراً اصطناعياً ألمانياً تجريبياً.

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وتقول مديرة مركز غويانا الفضائي ماري آن كلير، في حديث إلى وكالة فرانس برس، إنّ عملية الإطلاق الأخيرة للصاروخ "مصحوبة بعواطف" لفرق المركز الذي عمل صاروخه لثلاثة عقود. فخلال عبور القاعدة الفضائية الأوروبية الضخمة، تأثر زملاؤها أمام المبنى المخصص لـ"أريان 5" الذي كان فارغاً.


وعرف صاروخ "اريان 5" بدايات صعبة، إذ انفجر عقب إقلاعه في أول مهمة له سنة 1996، وواجه فشلاً آخر سنة 2002.


ويقول إرفيه جيليبير الذي كان آنذاك مهندساً للصاروخ إنّ الحادثة كانت "صادمة لنا". ويقول المدير التقني الحالي لشركة "أريان غروب" "احتاج الأمر عامين للعودة إلى المهمات الفضائية".


ودخل صاروخ "أريان 5" بعد الحادثة عصره الذهبي الذي تكلّل بسلسلة من النجاحات. ويقول جيليبير إنّ الفشل في إطلاق الصاروخ كان له "وقع إيجابي يتمثل في إبقائنا متيقظين بصورة تامة في شأن عمليات الإطلاق".

 

البيان 

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