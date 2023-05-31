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الأربعاء، 31-05-2023 01:54 م

شاهد الصورة الأولى لرائدي الفضاء السعوديان لحظة نزولهما من مركبة دراغون

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الوكيل الإخباري - نشرت قناة “الإخبارية” الصورة الأولى لرائدي الفضاء علي القرني وريانة برناوي وهم ينزلان من مركبة دراغون بعد وصولهما إلى الأرض.

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وقد تم بث لقطات تظهر لحظة وصول القرني وبرناوي إلى الأرض من المركبة الفضائية دراغون.

 

 

المرصد

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