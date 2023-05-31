شاهد الصورة الأولى لرائدي الفضاء السعوديان لحظة نزولهما من مركبة دراغون

الوكيل الإخباري - نشرت قناة “الإخبارية” الصورة الأولى لرائدي الفضاء علي القرني وريانة برناوي وهم ينزلان من مركبة دراغون بعد وصولهما إلى الأرض.
وقد تم بث لقطات تظهر لحظة وصول القرني وبرناوي إلى الأرض من المركبة الفضائية دراغون.
"الصورة الأولى" لرائدي الفضاء #علي_القرني و #ريانة_برناوي لحظة نزولهما من مركبة دراغون#نحو_الفضاء#الإخبارية pic.twitter.com/AxcgBb7HVg— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 31, 2023
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