شاهد الصورة الأولى لرائدي الفضاء السعوديان لحظة نزولهما من مركبة دراغون

الوكيل الإخباري - نشرت قناة “الإخبارية” الصورة الأولى لرائدي الفضاء علي القرني وريانة برناوي وهم ينزلان من مركبة دراغون بعد وصولهما إلى الأرض.

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وقد تم بث لقطات تظهر لحظة وصول القرني وبرناوي إلى الأرض من المركبة الفضائية دراغون.

المرصد