الجمعة 18-08-2023
الوكيل الاخباري

الأرصاد تكشف موعد بدء انحسار تأثير الموجة الحارة في الاردن

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

ارتفاع موجودات الذهب إلى 2.344 مليون أونصة حتى نهاية تموز

بدء أعمال مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين بالخارج السبت

حرارة البحر المتوسط تصل إلى مستويات غير مسبوقة

التخصصات المطلوبة لسوق العمل بالقطاع الخاص في الاردن - اسماء

أسعار الذهب في الاردن اليوم الجمعة

النفط يتجه لقطع 7 أسابيع من المكاسب بسبب الصين والفائدة

تشييع جثمان الشهيد حمزة أبو سنينة في القدس

التربية تنعى المعلم أحمد ملكاوي

الجمعة، 18-08-2023 10:15 ص

لهذا السبب الشيف بوراك يتصالح مع والده .. والأب يعلق

ب


الوكيل الاخباري - بعد خلافاتهم التي شغلت الشارع التركي خلال الفترة الماضية، يبدو أن الشيف التركي بوراك ووالده قاب قوسين أو أدنى من الصلح بعد تدخل رجل أعمال يمني بينهما.

وكانت مواقع التواصل والصحف تداولت أنباء عن الصلح بين الطاهي الشهير ووالده إسماعيل أوزدمير، إلا أن المياه لم تعد إلى مجاريها بشكل كامل لكنها اقتربت من ذلك، حيث قال والد بوراك "لا يوجد أي شيء بيني مع بوراك، ولن يحصل سوى كل خير".

اضافة اعلان


سوء تفاهم.. وتعود الأمور
كما أضاف: "أول مقابلة مع بوراك لم يكتمل فيها الصلح، على أن يتم ذلك بشكل نهائي بعد عودته من دبي خلال أسبوعين"، مضيفا "إن شاء الله بيننا لا يحصل شيء ويمشي الحال"، وفق ما نقله موقع "إي تي بالعربي".


ولفت الى أن "بوراك ابننا ولا نريد له سوى الخير، وحصل سوء تفاهم بينه وبيني وإن شاء الله تعود الأمور إلى سابق عهدها، ويعود إلى المحلات ويصور كالعادة، فالناس تحبه وهو يحب الناس".


وقبل يومين شارك رجل الأعمال اليمني حامد المقطري مقطع فيديو يوثق لحظات الصلح بين الشيف بوراك ووالده، بعد الخلاف الكبير الذي وقع بينهما مؤخراً بسبب بيع الأخير لمطاعم واسم ابنه دون علمه.

 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
173-192318-child-mother-police-department-china_700x400

طفل صيني يشكو أمه في قسم الشرطة ويطلب اللجوء لدار أيتام.. والسبب غريب

download

لسبب غير متوقع .. شاهد البيض يفقس والصيصان تخرج من الكراتين في مصر

b6195f46-0392-4d3d-ace0-4776da6fca50-768x432

مشهد مؤثر لسيدة تحمل أمها على كتفها لأداء الصلاة في المسجد النبوي

9999061524230815092037165~

مراهق امريكي ينجو من موت محقق بعد سقوطه من علو 30 مترا - صور

15-08-23-503801789

شاهد تحطم مقاتلة خلال عرض جوي في أمريكا

83a0f424-1912-4df6-8620-bbd59f0767be

سرقة نادرة جدا لقطع من المتحف البريطاني يعود تاريخها إلى القرن 15 قبل الميلاد

أخبار متعلقة
K

شاهد لأول مرة .. الشيف بوراك يفشل في قلب قدر ورق العنب