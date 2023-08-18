لهذا السبب الشيف بوراك يتصالح مع والده .. والأب يعلق

الوكيل الاخباري - بعد خلافاتهم التي شغلت الشارع التركي خلال الفترة الماضية، يبدو أن الشيف التركي بوراك ووالده قاب قوسين أو أدنى من الصلح بعد تدخل رجل أعمال يمني بينهما.



وكانت مواقع التواصل والصحف تداولت أنباء عن الصلح بين الطاهي الشهير ووالده إسماعيل أوزدمير، إلا أن المياه لم تعد إلى مجاريها بشكل كامل لكنها اقتربت من ذلك، حيث قال والد بوراك "لا يوجد أي شيء بيني مع بوراك، ولن يحصل سوى كل خير".

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سوء تفاهم.. وتعود الأمور

كما أضاف: "أول مقابلة مع بوراك لم يكتمل فيها الصلح، على أن يتم ذلك بشكل نهائي بعد عودته من دبي خلال أسبوعين"، مضيفا "إن شاء الله بيننا لا يحصل شيء ويمشي الحال"، وفق ما نقله موقع "إي تي بالعربي".



ولفت الى أن "بوراك ابننا ولا نريد له سوى الخير، وحصل سوء تفاهم بينه وبيني وإن شاء الله تعود الأمور إلى سابق عهدها، ويعود إلى المحلات ويصور كالعادة، فالناس تحبه وهو يحب الناس".



وقبل يومين شارك رجل الأعمال اليمني حامد المقطري مقطع فيديو يوثق لحظات الصلح بين الشيف بوراك ووالده، بعد الخلاف الكبير الذي وقع بينهما مؤخراً بسبب بيع الأخير لمطاعم واسم ابنه دون علمه.

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