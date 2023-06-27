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الثلاثاء، 27-06-2023 11:05 ص

لهذا السبب تبقى رائحة الملابس الرياضية كريهة حتى بعد غسلها

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الوكيل الإخباري - صممت ملابس التمرين بمواد قوية لتحمل أصعب التمارين ، ولكن هذه الأقمشة تحبس أيضًا الروائح التي تبقى بعد الغسيل.

وكشف مقطع فيديو جديد على TikTok أن رائحة جسمك تتسرب إلى منسوجات معينة مثل البولييستر لأنها لا تمتص الماء، مما يعني أنها تعتمد على الزيت وتجذب هذه المواد، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

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ويستخدم البوليستر والنايلون وغيرها من الأقمشة المماثلة على نطاق واسع لتصميم الملابس وصد الرطوبة والتجفيف بشكل أسرع ، لكن الشقوق الصغيرة في هذه الأقمشة تمتص جزيئات العرق.

وشارك الخبراء نصائح التنظيف للتخلص من الرائحة الكريهة، مثل نقعها مسبقًا في الخل وتجنب رميها في سلة الغسيل وتركها لفترة قبل تنظيفها.

 

 

لبنان 24

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